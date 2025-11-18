PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Scheckkartenmesser und beschlagnahmt es!

BPOL NRW: Bundespolizei findet Scheckkartenmesser und beschlagnahmt es!
  • Bild-Infos
  • Download

Gelsenkirchen (ots)

Am 17. November entdeckten Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof bei einem Mann ein Messer in Form einer Scheckkarte in seiner Geldbörse.

Gegen 18:30 Uhr trafen die Polizisten auf den syrischen Staatsangehörigen. Zur Identitätsfeststellung händigte er seinen gültigen Aufenthaltstitel aus. Auf die Frage nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen antwortete der in Kaiserslautern Wohnende verneinend. Nach Beendigung der Kontrolle händigten die Beamten dem Mann seine Dokumente aus, die er in seine Geldbörse steckte. Beim Öffnen dieser entdeckten die Beamten das Scheckkartenmesser. Dabei handelt es sich um ein Messer, das als Scheckkarte getarnt ist und durch Falten als Messer eingesetzt werden kann. Die Beamten beschlagnahmten den Gegenstand und belehrten den 26-Jährigen, der sich zu dem Sachverhalt nicht äußerte. Anschließend entließen sie den Mann und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren