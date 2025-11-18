Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Scheckkartenmesser und beschlagnahmt es!

Gelsenkirchen (ots)

Am 17. November entdeckten Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof bei einem Mann ein Messer in Form einer Scheckkarte in seiner Geldbörse.

Gegen 18:30 Uhr trafen die Polizisten auf den syrischen Staatsangehörigen. Zur Identitätsfeststellung händigte er seinen gültigen Aufenthaltstitel aus. Auf die Frage nach verbotenen oder gefährlichen Gegenständen antwortete der in Kaiserslautern Wohnende verneinend. Nach Beendigung der Kontrolle händigten die Beamten dem Mann seine Dokumente aus, die er in seine Geldbörse steckte. Beim Öffnen dieser entdeckten die Beamten das Scheckkartenmesser. Dabei handelt es sich um ein Messer, das als Scheckkarte getarnt ist und durch Falten als Messer eingesetzt werden kann. Die Beamten beschlagnahmten den Gegenstand und belehrten den 26-Jährigen, der sich zu dem Sachverhalt nicht äußerte. Anschließend entließen sie den Mann und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

