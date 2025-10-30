PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unfallflucht deckt weitere Straftaten auf

Zweibrücken (ots)

Der Polizei Zweibrücken wurde am Mittwochmittag zunächst eine Unfallflucht gemeldet. Gegen 15:40 Uhr parkte ein gelber Skoda Fabia auf einem Baumarktparkplatz rückwärts aus. Der Fahrer übersah dabei jedoch einen dahinter haltenden weißen BMW X3 und fuhr gegen den SUV. Der Gesamtschaden dabei beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher stieg kurz aus, fuhr danach aber weiter ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Pech für ihn dabei, die 59-jährige Fahrerin des BMW merkte sich das Kennzeichen des flüchtenden Autos. Als die Ermittler kurze Zeit später bei dem 52-jährigen Unfallverursacher an der Haustür standen, stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Doch damit nicht genug, der Fahrer stand zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste im Anschluss auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben und sieht nun mehrere Strafverfahren auf ihn zukommen. |pizw

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Das könnte Sie auch interessieren