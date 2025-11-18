Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flugreise nach Spanien wird teuer - Reisender hat Schlagring dabei

Köln (ots)

Weil er die Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln Bonn mit einem Schlagring passieren wollte, droht einem 33-Jährigen jetzt ein Strafverfahren.

Am 17.11.25 wollte der 33-jährige Ukrainer zur Mittagszeit vom Flughafen Köln Bonn aus nach Alicante (Spanien) reisen. Bei der Luftsicherheitskontrolle fiel dem Kontrollpersonal auf, dass dieser einen Schlagring in seiner Jacke mitführte. Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Waffen- und Luftsicherheitsgesetz. Darüber hinaus musste er eine Sicherheitsleistung von 500 EUR vor Ort leisten. Letztlich verpasste der 33-Jährige seinen Flug nach Spanien.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass das Mitführen von Waffen und ähnlichen gefährlichen Gegenständen an Bord von Luftfahrzeugen grundsätzlich verboten ist. Schon der Versuch solche Gegenstände durch die Sicherheitskontrolle zu bringen, ist strafbar. Weiterhin sind Erwerb, Besitz oder das Mitführen von Schlagringen grundsätzlich nach dem Waffengesetz verboten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell