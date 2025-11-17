Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Ladendieb im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16. November 2025) hat die Bundespolizei im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen 20-jährigen Mann nach einem Ladendiebstahl gestellt. Der Tatverdächtige war zuvor über die U-Bahngleise geflüchtet und führte einen Schlagring mit.

Gegen 02.30 Uhr entwendete der junge Mann Waren aus einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof und ergriff die Flucht, als er vom Ladendetektiv angesprochen wurde. Er lief in den U-Bahnhof, überquerte dort die Gleise und kehrte anschließend über die Treppe wieder in den Hauptbahnhof zurück. Eingesetzte Bundespolizeibeamte konnten den 20-Jährigen abfangen, vorläufig festnehmen und den Diensträumen der Bundespolizei am Hauptbahnhof zuführen.

Neben einem freiwilligen Atemalkoholtest mit einem Wert von 2,09 Promille, konnten die Beamten bei der anschließenden Durchsuchung einen Schlagring in seiner Jackentasche auffinden und sicherstellen. Nachdem die Uniformierten alle erforderlichen Maßnahmen durchgeführt hatten, wurde der junge Mann wieder entlassen.

Er muss sich nun wegen Diebstahls mit Waffen, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen unerlaubten Betretens von Gleisanlagen verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin