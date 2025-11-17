PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei enttarnt gefälschten Reisepass bei Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn haben am 16. November 2025 bei einer regulären Ausreisekontrolle eine aufwendige Urkundenfälschung entdeckt. Eine Reisende legte einen angeblich britischen Reisepass vor - doch bereits bei der ersten Prüfung bemerkten die Beamten Unstimmigkeiten.

Durch die geschulten Dokumentenkenntnisse der Bundespolizisten stellte sich schnell heraus: Der vorgelegte Reisepass war gefälscht. Die Frau wurde zur Identitätsklärung auf die Dienststelle gebracht. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass sie sich zuvor mit verschiedenen Identitäten innerhalb Europas bewegt hatte. Zudem äußerte sie anschließend ein Asylbegehren.

Der gefälschte Pass und weitere Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Reisenden wurde eine Anlaufbescheinigung für die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung ausgestellt und sie wurde von der Dienststelle entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren