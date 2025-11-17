Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei enttarnt gefälschten Reisepass bei Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn haben am 16. November 2025 bei einer regulären Ausreisekontrolle eine aufwendige Urkundenfälschung entdeckt. Eine Reisende legte einen angeblich britischen Reisepass vor - doch bereits bei der ersten Prüfung bemerkten die Beamten Unstimmigkeiten.

Durch die geschulten Dokumentenkenntnisse der Bundespolizisten stellte sich schnell heraus: Der vorgelegte Reisepass war gefälscht. Die Frau wurde zur Identitätsklärung auf die Dienststelle gebracht. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass sie sich zuvor mit verschiedenen Identitäten innerhalb Europas bewegt hatte. Zudem äußerte sie anschließend ein Asylbegehren.

Der gefälschte Pass und weitere Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Reisenden wurde eine Anlaufbescheinigung für die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung ausgestellt und sie wurde von der Dienststelle entlassen.

