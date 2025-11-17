Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter
Paderborn (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagnachmittag (16. November) einen gesuchten Straftäter verhaftet.
Wegen eines Fahrgelddelikts kontrollierten Einsatzkräfte im Hauptbahnhof Paderborn einen Mann und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Paderborn den 30-Jährigen mit Haftbefehl suchte. In einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung wurde der Guineer Mitte 2025 zu einer Geldstrafe in Höhe von 660 EUR verurteilt. Da er die Geldstrafe bis dato nicht bezahlt hatte und auch vor Ort nicht zahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 22 Tagen verbüßen. Der Gesuchte wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Brackwede eingeliefert.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de
Bahnhofstr. 1
48143 Münster
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell