Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

Paderborn (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagnachmittag (16. November) einen gesuchten Straftäter verhaftet.

Wegen eines Fahrgelddelikts kontrollierten Einsatzkräfte im Hauptbahnhof Paderborn einen Mann und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Paderborn den 30-Jährigen mit Haftbefehl suchte. In einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung wurde der Guineer Mitte 2025 zu einer Geldstrafe in Höhe von 660 EUR verurteilt. Da er die Geldstrafe bis dato nicht bezahlt hatte und auch vor Ort nicht zahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 22 Tagen verbüßen. Der Gesuchte wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Brackwede eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell