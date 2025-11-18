Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bilanz des Schwerpunkteinsatzes der Bundespolizeiinspektion Düsseldorf am vergangenen Wochenende

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei führte am zurückliegenden Wochenende - Freitag, 14. November 2025, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 16. November 2025, 06:00 Uhr - am Düsseldorfer Hauptbahnhof im Rahmen des zweiten bundesweiten Schwerpunkteinsatzes zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität Einsatzmaßnahmen durch. Mit erhöhter Personalstärke wurden rund 500 Personen überprüft.

Ergebnisse der Maßnahmen:

10 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung festgestellt

4 Ermittlungsverfahren wegen Gewaltdelikten eingeleitet

10 Fahndungen aufgenommen

1 Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet

68 Platzverweise ausgesprochen

Die durchgeführten Maßnahmen unterstreichen erneut die unbedingte Notwendigkeit solcher Einsätze zum Schutz der Bevölkerung und zur Gewährleistung der Sicherheit im Bahnbereich - rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.

Besonderer Vorfall am 16. November 2025 gegen 00.30 Uhr:

Einsatzkräfte der Bundespolizei beobachteten am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen syrischen Staatsangehörigen, der im Nackenbereich erhebliche Verletzungen aufwies. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Geschädigte zuvor in einer S-Bahn unvermittelt mit einer Nagelschere in den Nackenbereich gestochen worden war. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nahmen Beamte der Bundespolizei einen 25-jährigen Tatverdächtigen mit ägyptischer Staatsangehörigkeit fest und beschlagnahmten die Tatwaffe. Der Geschädigte wurde durch alarmierte Rettungskräfte medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Informationen finden sie unter: http://presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6160446

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell