Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Rauchentwicklung aus Abfallsammelfahrzeug in Oberpleis.

Königswinter (ots)

Am Montagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu einem brennenden LKW in Oberpleis alarmiert. Es stieg Rauch aus dem Laderaum eines Abfallsammelfahrzeuges auf.

Um 10:15 Uhr wurden die Einheiten Uthweiler und Ittenbach zu einem brennenden LKW auf der L268 in Höhe der Ortschaft Herresbach alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Laderaum eines Abfallsammelfahrzeugs wahrnehmbar. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz zur Erkundung vor. Der Entstehungsbrand im geladenen Abfall wurde mit einem Strahlrohr und Netzmittel im Fahrzeug bekämpft. Nach der Kontrolle des Laderaums mit der Wärmebildkamera konnte das betroffene Fahrzeug in Begleitung eines Löschfahrzeugs zurück nach Troisdorf fahren. In Troisdorf wurde das Fahrzeug auf dem Betriebshof der Entsorgungsbetriebe entleert und die Ladung auf Glutnester überprüft. Der Einsatz unter Leitung von Manuel Nagel endete nach 1,5 Stunden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell