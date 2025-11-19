Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: -Gemeinsame Pressemitteilung: Bundespolizei, Zollfahndungsamt Essen- 25-Jähriger schmuggelt über 1 kg Kokain nach Deutschland - Bundespolizei nimmt fest, Zoll durchsucht Wohnung

Aachen (ots)

Am 14.11.25 kontrollierte die Bundespolizei in Aachen einen Guineer (25) in einem Fernreisezug aus Belgien kommend. Im Gepäck des jungen Mannes befand sich in einem Kissenbezug ein verschweißter Block mit zunächst unbekannter Substanz. Der Mann gab an, dass es sich hierbei um afrikanisches Essen handle. Ein Schnelltest des weißen Pulvers verlief jedoch positiv auf Kokain, welches auf insgesamt 1,35 kg verwogen wurde. Der Verkehrswert der aufgefundenen Betäubungsmittel liegt bei ca. 60.000,- Euro.

Der Guineer wurde festgenommen, das Rauschgift wurde beschlagnahmt und das Zollfahndungsamt Essen wurde zuständigkeitshalber hinzugezogen. Er wurde dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen, zwecks Haftvorführung am Folgetag, zugeführt. Der Haftrichter erließ später Untersuchungshaft gegen den Betroffenen.

In derselben Nacht noch wurde eine Wohnungsdurchsuchung vom Zollfahndungsamt Essen aufgrund der beschlagnahmten Menge, weiterer Ermittlungen, sowie der Gefahr der Vernichtung weiterer Beweismittel bei dem Beschuldigten veranlasst. Hier wurden auf dem Balkon in einer Trommel im Wäschetrockner knapp 670 Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Weitere Tüten mit bis dato unbekannten Substanzen wurden ebenfalls aufgefunden

