Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann leistet Widerstand nach Schlägerei - Bundespolizei stellt Aggressor

Gelsenkirchen (ots)

Am 18. November griff ein alkoholisierter Ukrainer zunächst einen Deutsch-Kasachen am Hauptbahnhof Gelsenkirchen an und wehrte sich anschließend gegen die Maßnahmen der Bundespolizisten.

Gegen 9:50 Uhr eilten die Einsatzkräfte zur Nordseite des Hauptbahnhofs, nachdem ein 28-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger einem 38-jährigen Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung ins Gesicht getreten hatte. Der wohnungslose Mann erlitt dadurch eine stark blutende Platzwunde an der Lippe. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort und anschließend in einem Krankenhaus.

Den Beschuldigten stellten die Uniformierten nach kurzer Fahndung.

Bei der Mitnahme zur Bundespolizeiwache leistete er erheblichen Widerstand und musste zu Boden gebracht und dort gefesselt werden.

Nach erfolgter Belehrung äußerte er sich nicht zum Sachverhalt.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,9 Promille. Trotzdem wies er keine erheblichen Ausfallerscheinungen auf.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Gelsenkirchener seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell