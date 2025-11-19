PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Internationaler Haftbefehl - Bundespolizisten nehmen Gesuchten im Krefelder Hauptbahnhof fest

Krefeld (ots)

Beamte der Bundespolizei nahmen am Dienstagnachmittag (18. November 2025) um 16.00 Uhr einen Mann (29) aufgrund eines Haftbefehls im Krefelder Hauptbahnhof fest. Der Mann wurde dem Polizeigewahrsam Krefeld übergeben.

Am Bahnsteig zu Gleis 7/8 des Krefelder Hauptbahnhofs kontrollierten eingesetzte Bundespolizisten den 29-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Bei der Personalienüberprüfung stellten die Uniformierten fest, dass ihn das Bundeskriminalamt per internationalen Haftbefehl aufgrund des Totschlags ausschrieb. Zusätzlich schrieb ihn die zentrale Ausländerbehörde der Stadt Köln zur Festnahme aufgrund der Ausweisung/Abschiebung/Zurückweisung aus. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurde der Festgenommene an den Polizeigewahrsam Krefeld übergeben. Heute entscheidet der zuständige Haftrichter über den Verbleib der Person.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

