Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (938) Exhibitionist vor Kindern aufgetreten - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Montagmittag (29.09.2025) zeigte sich ein Unbekannter gegenüber Kindern in Erlangen in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 13:15 Uhr fuhren drei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren mit dem Fahrrad entlang des Adenauer-Rings von der Schule nach Hause. Auf Höhe des Abenteuerspielplatzes fiel ihnen im Gebüsch neben dem Fahrradweg eine männliche Person auf, die sich in unsittlicher Weise zeigte und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Der Mann sprach die Kinder zu keinem Zeitpunkt an.

Beschreibung des Mannes:

ca. 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von kräftiger Statur.

Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

