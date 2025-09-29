Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (937) 66-jähriger Mann bei Betriebsunfall verstorben
Nürnberg (ots)
Am Sonntagabend (28.09.2025) ereignete sich im Nürnberger Süden ein Betriebsunfall, bei dem ein 66-jähriger Mann noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Gegen 21:55 Uhr fand ein Zeuge den Geschädigten auf einem Firmengelände in der Hamburger Straße schwer verletzt auf. Der 66-Jährige war zwischen einer Sattelzugmaschine und dem zugehörigen Auflieger eingeklemmt.
Der unmittelbar alarmierte Notarzt führte vor Ort Reanimationsmaßnahmen durch, die jedoch erfolglos verliefen.
Ersten Ermittlungen zu Folge hatte der Mann offensichtlich versucht, den Auflieger anzuhängen und war hierzu unter den Lkw geklettert. Hier wurde er zwischen dem Sattelzug und dem Auflieger eingeklemmt.
Die Ermittlungen zum finalen Unfallhergang führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.
Erstellt durch: Janine Mendel / mc
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell