Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (937) 66-jähriger Mann bei Betriebsunfall verstorben

Nürnberg (ots)

Am Sonntagabend (28.09.2025) ereignete sich im Nürnberger Süden ein Betriebsunfall, bei dem ein 66-jähriger Mann noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 21:55 Uhr fand ein Zeuge den Geschädigten auf einem Firmengelände in der Hamburger Straße schwer verletzt auf. Der 66-Jährige war zwischen einer Sattelzugmaschine und dem zugehörigen Auflieger eingeklemmt.

Der unmittelbar alarmierte Notarzt führte vor Ort Reanimationsmaßnahmen durch, die jedoch erfolglos verliefen.

Ersten Ermittlungen zu Folge hatte der Mann offensichtlich versucht, den Auflieger anzuhängen und war hierzu unter den Lkw geklettert. Hier wurde er zwischen dem Sattelzug und dem Auflieger eingeklemmt.

Die Ermittlungen zum finalen Unfallhergang führt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell