Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten 65-Jährige

Hamm (ots)

Einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 65-Jährigen haben Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Nacht zu Mittwoch (19. November) am Hauptbahnhof Hamm verhaftet.

In einer Kontrolle wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaften Würzburg und Köln nach dem Mann suchten. Der Deutsche hatte eine 2023 verhängte Geldstrafe aus einem Strafbefehl des Amtsgerichts Würzburg wegen Diebstahls nicht bezahlt. Weil er die offene Summe von 990 Euro nicht zahlen konnte, erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 99 Tagen. Das Landgericht Köln hatte den Mann 2024 wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und fahrlässiger Brandstiftung zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt.

Der heute wohnsitzlose Mann wurde noch am Morgen in die Justizvollzugsanstalt Hamm eingeliefert.

