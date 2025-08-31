LPI-SHL: Handgreiflichkeit im Toilettenbereich
Immelborn (ots)
Zu einer Körperverletzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen kam es am Morgen des 30.08.2025 gegen 00:25 Uhr auf dem Kirmesplatz in Immelborn. Zwei weibliche Personen gerieten auf Grund der Wartezeit auf der Toilette zunächst in einen verbalen Streit. Dieser fand seinen Höhepunkt in einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen, wobei zwei leicht verletzt wurden.
