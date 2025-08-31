Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe erwischt

Bad Salzungen (ots)

Am 29.08.2025 gegen 11:00 Uhr konnte durch den Ladendetektiv des Kauflandes Bad Salzngen eine Tätergruppierung zwei mal männlich und zwei mal weiblich beim Diebstahl von Lebensmitteln im Wert von 166 Euro gestellt werden. Die Ware sollte in zwei Rucksäcken am Kassenbereich vorbei geschmuggelt werden. Die Identitätsfeststellung gestaltete sich zunächst schwierig, da die Personen nur Gesundheitskarten bzw. Führerscheine mit sich führten. Wie sich heraus stellte, waren die Dokumente gefälscht oder unter Angabe falscher Personalien erstellt worden. Letztendlich konnte bei den Tätern eine georgische Staatsbürgerschaft festgestellt werden. Gegen die Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Urkundenfälschung eingeleitet.

