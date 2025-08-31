PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer gestürzt

Dönges (ots)

Zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer kam es am 29.08.2025 gegen 12:00 Uhr auf der B 84 nahe Dönges. Der Fahrer fuhr in einer Gruppe mit weiteren Krädern in Richtung Kieselbach und kam in einer Kurve ins Schlingern und anschließend zu Fall. Dabei verletzte er sich am Fuß.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 08:37

    LPI-SHL: Ladendiebe erwischt

    Bad Salzungen (ots) - Am 29.08.2025 gegen 11:00 Uhr konnte durch den Ladendetektiv des Kauflandes Bad Salzngen eine Tätergruppierung zwei mal männlich und zwei mal weiblich beim Diebstahl von Lebensmitteln im Wert von 166 Euro gestellt werden. Die Ware sollte in zwei Rucksäcken am Kassenbereich vorbei geschmuggelt werden. Die Identitätsfeststellung gestaltete sich zunächst schwierig, da die Personen nur Gesundheitskarten bzw. Führerscheine mit sich führten. Wie sich ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 08:00

    LPI-SHL: Alkohol ist kein guter Ratgeber

    Suhl (ots) - Am 31.08.2025 gegen 02:40 Uhr entschied ein 36-jähriger Mann in Themar nach einer Feier den recht überschaubaren Rückweg nach Hause mit dem Fahrzeug zu absolvieren. Hierbei kollidierte der Mann mit einem geparkten Fahrzeug und beschädigte dieses. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Führerschein wurde in der Folge sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 19:40

    LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz anlässlich des CSD in Suhl

    Suhl (ots) - Am Samstag, 30.08.2025, fand zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel, der Christopher Street Day, in Suhl statt. An der Versammlung u. a. in Form eines Aufzuges nahmen ca. 350 Menschen teil. Sie begann am Suhler Bahnhof führte durch die Innenstadt und endete auf dem Suhler Marktplatz, auf welchem eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren