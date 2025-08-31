LPI-SHL: Motorradfahrer gestürzt
Dönges (ots)
Zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer kam es am 29.08.2025 gegen 12:00 Uhr auf der B 84 nahe Dönges. Der Fahrer fuhr in einer Gruppe mit weiteren Krädern in Richtung Kieselbach und kam in einer Kurve ins Schlingern und anschließend zu Fall. Dabei verletzte er sich am Fuß.
