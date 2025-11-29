PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsdiebstahl

Arnsberg-Neheim (ots)

In einem Zeitraum von ca. 4 Wochen wurden aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses zwei E-Bikes entwendet. Es konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

