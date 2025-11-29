POL-HSK: Einbruchsdiebstahl

Brilon (ots) - Täter durch Hausbewohnerin vertrieben. Am gestrigen Abend um 18:15 Uhr kam es in der Waldstraße in Brilon zu einem versuchten Einbruch. Zum Tatzeitpunkt befand sich die 81-jährige Hausbewohnerin in ihrem Schlafzimmer, um die Jalousien herunterzulassen. Dabei bemerkte sie eine Leiter in ihrem Garten - angelehnt an ihr Schlafzimmerfenster. Daneben stand ein bislang unbekannter Täter. Als die 81-jährige ...

mehr