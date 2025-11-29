Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruchsdiebstahl
Arnsberg-Neheim (ots)
In einem Zeitraum von ca. 4 Wochen wurden aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses zwei E-Bikes entwendet. Es konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
