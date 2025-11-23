POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen
Edenkoben (ots)
Am 22.11.2025 wurden fünfzehn Autofahrer in der Zeit von 13:35 Uhr bis 14:40 Uhr in der 'Radeburger Straße' in Edenkoben gebührenpflichtig verwarnt, weil sie die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Schnellste war mit 62 km/h unterwegs, obwohl an der Kontrollörtlichkeit lediglich 30 km/h erlaubt sind.
Die Polizei weist darauf hin, dass nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursache ist.
