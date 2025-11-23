PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Geldübergabe an falschen Bankmitarbeiter

Landau (ots)

Am 22.11.2025 wurde ein 88-jähriger Senior in Landau Opfer eines Betruges. Hiernach wurde dieser zunächst durch einen unbekannten Täter gegen 15:30 Uhr angerufen, welcher sich als Bankmitarbeiter ausgab. Es würde eine offene Forderung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages bestehen. Ein Bankmitarbeiter müsste den Geschädigten persönlich zu Hause aufsuchen, um die offene Forderung durch Aushändigung von Bargeld zu decken. Gegen 18:30 Uhr erschien der angebliche Bankmitarbeiter an der Anschrift des Geschädigten. Diesem wurde das Bargeld sowie eine Debitkarte ausgehändigt. Im Nachgang wurde dem Senior die Debitkarte wieder durch die unbekannten Täter ausgehändigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Folgende Hinweise können gegeben werden:

   - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie 
     gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder 
     nahe Verwandte.
   - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Verhaltenshinweise hinsichtlich der gängigsten Betrugsmaschen können zudem hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

