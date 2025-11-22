PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Edenkoben vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falsche Bankangestellte handeln könnte.

   - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie  
     gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder 
     nahe Verwandte.
   - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen.

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

  • 22.11.2025 – 10:31

    POL-PDLD: Zeugen gesucht - Einbruch in Wohnhaus

    Oberhausen-Barbelroth (ots) - Am 21.11.2025, zwischen 17:30 - 22:30 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster in ein Wohnhaus in der Eichelstraße in Barbelroth ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten mehrere Schmuckstücke. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eichelstraße in ...

  • 22.11.2025 – 10:28

    POL-PDLD: Brand eines Einfamilienhauses

    Germersheim (ots) - In der Kirchstraße in Germersheim steht aktuell ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr ist mit den Löscharbeiten beschäftigt; die Kirchstraße ist entsprechend gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-0 ...

  • 22.11.2025 – 09:00

    POL-PDLD: Jockgrim-Einbruch in Schweinheimer Kirchl

    Jockgrim (ots) - In den späten Abendstunden bzw. der Nacht vom 20.11.2025 auf den 21.11.2025 kam es zu einem Einbruch in das Schweinheimer Kirchl in Jockgrim. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu der Kapelle und entwendeten eine Spendenkasse mit Bargeld. In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um weitere Zeugenhinweise. Zeugen des Vorfalles können sich gerne unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter ...

