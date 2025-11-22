Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen gesucht - Einbruch in Wohnhaus

Oberhausen-Barbelroth (ots)

Am 21.11.2025, zwischen 17:30 - 22:30 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster in ein Wohnhaus in der Eichelstraße in Barbelroth ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eichelstraße in Barbelroth gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343/9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

