PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen gesucht - Einbruch in Wohnhaus

Oberhausen-Barbelroth (ots)

Am 21.11.2025, zwischen 17:30 - 22:30 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster in ein Wohnhaus in der Eichelstraße in Barbelroth ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eichelstraße in Barbelroth gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343/9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Sebastian Bollinger

Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 10:28

    POL-PDLD: Brand eines Einfamilienhauses

    Germersheim (ots) - In der Kirchstraße in Germersheim steht aktuell ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr ist mit den Löscharbeiten beschäftigt; die Kirchstraße ist entsprechend gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-0 ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 09:00

    POL-PDLD: Jockgrim-Einbruch in Schweinheimer Kirchl

    Jockgrim (ots) - In den späten Abendstunden bzw. der Nacht vom 20.11.2025 auf den 21.11.2025 kam es zu einem Einbruch in das Schweinheimer Kirchl in Jockgrim. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu der Kapelle und entwendeten eine Spendenkasse mit Bargeld. In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um weitere Zeugenhinweise. Zeugen des Vorfalles können sich gerne unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 08:24

    POL-PDLD: Auseinandersetzung in Gaststätte

    Bellheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es in Bellheim in einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen und einem 30-jährigen Mann. Nachdem der 31-Jährige zuvor beleidigt wurde, ging er den 30-jährigen Mann körperlich an und verletzte ihn leicht. Der 30-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren