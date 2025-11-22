Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim-Einbruch in Schweinheimer Kirchl

Jockgrim (ots)

In den späten Abendstunden bzw. der Nacht vom 20.11.2025 auf den 21.11.2025 kam es zu einem Einbruch in das Schweinheimer Kirchl in Jockgrim. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu der Kapelle und entwendeten eine Spendenkasse mit Bargeld.

In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um weitere Zeugenhinweise. Zeugen des Vorfalles können sich gerne unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de melden.

