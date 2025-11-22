PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim-Einbruch in Schweinheimer Kirchl

Jockgrim (ots)

In den späten Abendstunden bzw. der Nacht vom 20.11.2025 auf den 21.11.2025 kam es zu einem Einbruch in das Schweinheimer Kirchl in Jockgrim. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu der Kapelle und entwendeten eine Spendenkasse mit Bargeld.

In vorliegender Sache bittet die Polizei Wörth um weitere Zeugenhinweise. Zeugen des Vorfalles können sich gerne unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren