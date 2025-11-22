Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei als Reisehelfer

Edenkoben (ots)

Am Freitagabend wandte sich ein 20-jähriger Grieche hilfesuchend an die Polizei in Edenkoben. Der junge Mann wollte nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses zurück nach Griechenland und besaß für den Folgetag auch ein Ticket für einen Flug, jedoch noch kein Ticket für die Bahnfahrt zum Frankfurter Flughafen. Da er mittlerweile kein Geld mehr besaß und auch sein Handy nur noch eingeschränkt funktionierte, war der Mann mit seinem Latein am Ende. Mit Hilfe der Beamten konnten Freunde des Herren in Griechenland kontaktiert werden, die ihm online ein Bahnticket besorgten, so dass der Reise nach Griechenland nichts mehr im Wege stand.

