Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

  • Bild-Infos
  • Download

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am späten Freitagnachmittag kam es zwischen Rhodt und Edenkoben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer von einem Wirtschaftsweg auf die L512 einfahren wollte. Hierbei übersah er ein Motorrad, welches von Rhodt in Richtung Edenkoben fuhr. Der Motorradfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des PKW muss sich nun wegen des Vorfahrtsverstoßes und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Langer, PHK

Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

