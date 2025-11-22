Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Rhodt unter Rietburg (ots)

Am späten Freitagnachmittag kam es zwischen Rhodt und Edenkoben zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer von einem Wirtschaftsweg auf die L512 einfahren wollte. Hierbei übersah er ein Motorrad, welches von Rhodt in Richtung Edenkoben fuhr. Der Motorradfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des PKW muss sich nun wegen des Vorfahrtsverstoßes und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell