Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Aggressive angebliche Spendensammler - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 21.11.2025 klingelten zwei Personen gegen 13:30 Uhr bei einem Anwesen in der Speyerer Straße in Landau. Diese wollten angeblich Spenden für Tiere eines Wanderzirkus sammeln. Zu einer Spende kam es nicht. Die gleichen Personen klingelten zwei Stunden später erneut bei dem Anwesen. Sie verschafften sich Zutritt und begaben sich in den Garten, wo abermals nach Spenden gefragt wurde. Auch weckten sie einen Hausbewohner, welcher gerade einen Mittagsschlaf machte. Die angeblichen Spendensammler wurden weggeschickt und die Polizei verständigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Wer mit einem Beitrag gemeinnützige Projekte und Organisationen unterstützt, wünscht sich, dass die Spende auch wirksam wird. Wer die Hinweise der Polizei beachtet, kann richtig spenden und sich vor Betrug schützen.

- Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler an der Haustür nicht tolerieren. Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizei unter Tel. 110. - Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

Weitere Hinweise diesbezüglich können hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/hilfe-die-ankommt-richtig-spenden/

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell