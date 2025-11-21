Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Über rote Ampel gefahren

Landau (ots)

Am 20.11.2025 befuhr gegen 21 Uhr ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer die Queichheimer Brücke stadtauswärts in Landau. Auf dem Kleinkraftrad befand sich zudem eine 16-jährige Sozia. Der 15-Jährige missachtete in der Folge das Rotlicht der Fußgängerampel in Höhe der Queichheimer Hauptstraße. Hier kollidierte er mit einem querenden 33-Jährigen, welcher die Fußgängerfurt widerrechtlich mit dem Fahrrad befuhr. Alle Personen stürzten. Die 16-Jährige Sozia und der Fahrradfahrer wurden durch den Sturz leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zudem entstand Sachschaden an dem Kleinkraftrad in Höhe von 50 Euro. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell