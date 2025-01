POL-PDMY: Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Mayen (ots) - 1. Sachbeschädigung In der Nacht vom 23. auf den 24.01.2025 wurde die Hauseingangstür am Anwesen Koblenzer Straße 173a in Mayen durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Wer zum genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Mayen unter 02651-8010 2. Verkehrsunfall mit Flucht in Polch Am 24.01.2025 kam es gegen 13:45 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem ...

