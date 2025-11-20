Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Körperverletzung - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 19.11.2025 beobachtete gegen 17:20 Uhr ein 40-Jähriger, wie sich zwei männliche Personen im Ostring in Landau aufdringlich gegenüber zwei weiblichen Personen verhielten. Der 40-Jährige forderte die zwei männlichen Personen auf, dies zu unterlassen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 40-Jährige leicht verletzt wurde. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden männlichen Personen in der Umgebung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Diese werden sich nun in Strafverfahren verantworten müssen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell