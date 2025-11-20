Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mit erhobenem Stein bedroht

Landau (ots)

Am 19.11.2025 wurde gegen 15:20 Uhr die Polizei Landau verständigt, da eine Mitarbeiterin des Reisezentrums der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Landau bedroht werden würde. Vor Ort konnte ein 47-Jähriger angetroffen werden, welcher lautstark herumschrie und mit erhobener Hand einen größeren Stein schlagbereit in der Hand hielt. Der 47-Jährige konnte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde er einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten müssen.

