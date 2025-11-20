POL-PDLD: Landau - Mit erhobenem Stein bedroht
Landau (ots)
Am 19.11.2025 wurde gegen 15:20 Uhr die Polizei Landau verständigt, da eine Mitarbeiterin des Reisezentrums der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Landau bedroht werden würde. Vor Ort konnte ein 47-Jähriger angetroffen werden, welcher lautstark herumschrie und mit erhobener Hand einen größeren Stein schlagbereit in der Hand hielt. Der 47-Jährige konnte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde er einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung verantworten müssen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Landau
Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell