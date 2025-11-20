Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - E-Scooter aus Mehrparteienhaus gestohlen

Bad Bergzabern (ots)

In der Kettengasse in Bad Bergzabern kam es gestern (Mi., 19.11.25) zwischen 17:05h und 19:10h zum Diebstahl eines E-Scooters der Marke Evercross. Der Roller dürfte aus dem zum Tatzeitpunkt vermutlich unverschlossenen Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses entwendet worden sein. Wer hat in und um den genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Auffällig an dem E-Scooter sind das rote Kabel der Handbremse sowie der an der Stange montierte, externe Akku. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

