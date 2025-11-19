Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster - Verkehrsbehinderung durch Pannen-Lkw

Klingenmünster (ots)

In Klingenmünster konnte am heutigen Tag die B48/Weinstraße zwischen der Einmündung Mühlgasse und der Kreuzung in der Ortsmitte drei Stunden lang nicht befahren werden. Im besagten Abschnitt war ein Lkw aufgrund eines defekten Auspuff sowie platten Vorderrades liegen geblieben. Der Fahrer hatte sich bereits eigenständig um eine (vermeintlich zügige) Reparatur gekümmert. Da der Reparaturservice zu lange auf sich warten ließ und es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam, wurde ein Abschleppunternehmen mit dem Abtransport des Lkw beauftragt. Die Sperrung des Bereiches hatte von 10:30-13:30h angedauert.

