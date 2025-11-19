POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

Herxheim (ots) - Sowohl am 17.11.2025 als auch am 18.11.2025 wurde eine Schulwegüberwachung am Zebrastreifen in der Luitpoldstraße in Höhe der Bonifaciusstraße durchgeführt. Hierbei mussten zwei Fahrzeugführer beanstandet werden. In einem Fall ermöglichte ein Verkehrsteilnehmer einem Fußgänger nicht das Überqueren des Zebrastreifens. Bei der anderen Beanstandung wurden in einem PKW drei Kinder ohne jede ...

