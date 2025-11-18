Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Grundschüler überwachen gemeinsam mit der Polizei den Straßenverkehr

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Edesheim kontrollierten am heutigen Morgen die Geschwindigkeit in der Ruprechtstraße. Zusammen mit Beamtinnen und Beamten der Polizei Edenkoben suchten die Kinder das Gespräch mit den Autofahrerinnen und -fahrern, die zu schnell im Bereich der Schule unterwegs waren. Je nach Geschwindigkeit wurde ihnen von den anwesenden Grundschulkindern entweder einen Denkzettel (roter Smiley) oder Dankzettel (grüner Smiley) gezeigt. Insgesamt wurden 72 Autofahrerinnen und Autofahrer kontrolliert. Gemeinsam zog man am Ende eine positive Bilanz: Ein Großteil der Autofahrer hielt sich vorbildlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell