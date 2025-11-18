PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Grundschüler überwachen gemeinsam mit der Polizei den Straßenverkehr

POL-PDLD: Edesheim - Grundschüler überwachen gemeinsam mit der Polizei den Straßenverkehr
  • Bild-Infos
  • Download

Edesheim (ots)

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Edesheim kontrollierten am heutigen Morgen die Geschwindigkeit in der Ruprechtstraße. Zusammen mit Beamtinnen und Beamten der Polizei Edenkoben suchten die Kinder das Gespräch mit den Autofahrerinnen und -fahrern, die zu schnell im Bereich der Schule unterwegs waren. Je nach Geschwindigkeit wurde ihnen von den anwesenden Grundschulkindern entweder einen Denkzettel (roter Smiley) oder Dankzettel (grüner Smiley) gezeigt. Insgesamt wurden 72 Autofahrerinnen und Autofahrer kontrolliert. Gemeinsam zog man am Ende eine positive Bilanz: Ein Großteil der Autofahrer hielt sich vorbildlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 12:18

    POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    Landau (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Landau und Herxheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falsche Polizeibeamte handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:59

    POL-PDLD: Wörth - PKW Fahrer unter Drogeneinfluss

    Wörth am Rhein (ots) - THC positiv, zeigte ein Test bei einer Verkehrskontrolle eines 19-jährigen Fahranfängers am 18.11.25 gegen 01.15h in Wörth. Der junge Mann zeigte im Vorfeld entsprechende Unsicherheiten beim Stehen. Er bestritt den Konsum von Cannabis und verwies darauf, dass der Test evtl. durch Passivrauchen positiv reagiere. Zur weiteren Beweisführung wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Die ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:58

    POL-PDLD: Wörth - Dieb bei der dritten Tat erwischt

    Wörth am Rhein (ots) - Am Wochenende vom 15.11.25 wurden sowohl Samstagnacht als auch Sonntagnacht Ausgabefächer eines Lebensmittelautomaten in Wörth gewaltsam durch eine bis dato unbekannt Person aufgebrochen. Anschließend bediente sich die Person an den Lebensmitteln. Sachschaden um die 1000 Euro wurde verursacht. Als der Dieb bei Dunkelheit am 17.11.2025 ein drittes Mal zurückkam, wurde er durch den Geschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren