POL-PDLD: Wörth - PKW Fahrer unter Drogeneinfluss
Wörth am Rhein (ots)
THC positiv, zeigte ein Test bei einer Verkehrskontrolle eines 19-jährigen Fahranfängers am 18.11.25 gegen 01.15h in Wörth. Der junge Mann zeigte im Vorfeld entsprechende Unsicherheiten beim Stehen. Er bestritt den Konsum von Cannabis und verwies darauf, dass der Test evtl. durch Passivrauchen positiv reagiere. Zur weiteren Beweisführung wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
