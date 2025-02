Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter Autofahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Mainz-Weisenau (ots)

Am Donnerstag gegen 23:40 Uhr fällt einer Polizeistreife des Mainzer Altstadtreviers ein Auto auf, welches an der Kreuzung Salvatorstraße/Rheinstraße/Weisenauer Straße die rote Ampel missachtete. Als die Streife wendete und dem Fahrzeug folgte, beschleunigte dieses auf über 100 km/h. Der 36-jährige Autofahrer flüchtete in Richtung Mainz-Laubenheim und missachtete die Anhaltezeichen der Polizei. Er beschleunigte immer wieder, sobald der Streifenwagen aufschloss. Auf Höhe der Einmündung Hohlstraße musste der Flüchtige aufgrund eines langsameren Autos seine Geschwindigkeit verringern. Die Streife konnte sich neben dem 36-Jährigen positionieren und diesen auffordern, am rechten Fahrbahnrand zu halten. Nach einem erneuten gescheiterten Fluchtversuch folgte er schließlich der Anweisung. Beim Fahrer kann starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Er reagiert aggressiv und wird durch die beiden Beamtinnen gefesselt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt 1,15 Promille. Der 36-jährige Rheinhesse wird zur Dienststelle gebracht. Dort wird ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein werden sichergestellt. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis rechnen.

