POL-PPMZ: Alleinunfall mit Totalschaden

Mainz-Marienborn (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger aus dem Kreis Bad Kreuznach mit seinem BMW die Altkönigstraße aus Richtung Klein-Winternheim kommend in Richtung Marienborn. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug drehte sich und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Seite neben der Fahrbahn zum Stillstand. Dort prallte das Auto zunächst gegen ein Geländer und anschließend gegen einen Baum. Am Geländer und der Grünfläche entstand Sachschaden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Durch den Aufprall riss ein Reifen des Autos ab und kam auf den nahegelegenen Schienen zum Liegen, sodass der Bahnverkehr kurzzeitig eingeschränkt werden musste. Der 33-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

