POL-OG: Achern, Wagshurst - Motorradfahrer schwer verletzt -Nachtragsmeldung-

Achern, Wagshurst (ots)

Der 28 Jahre alte, bei einem Unfall am Montag vor einer Woche (16. Juni 2025) lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer, ist am heutigen Mittwochmorgen in einem Krankenhaus an den Folgen seiner erlittenen Verletzungen verstorben. Zur Rekonstruktion des Unfalls und zur Erstellung eines Ablaufgutachtens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Pressemitteilung vom 17.06.2025, 10:45 Uhr

Achern, Wagshurst - Motorradfahrer schwer verletzt

Achern, Wagshurst Bei einem Verkehrsunfall auf der K5311 wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll am Montag gegen 20:10 Uhr ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer und hinter ihm ein Kraftradfahrer die K5311 in Richtung Wagshurst befahren haben. Beim Abbiegevorgang des Autofahrers nach links soll es zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Der BMW-Fahrer soll mit dem Hinterteil des Peugeot zusammengestoßen und auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen sein. In der Folge soll dieser von einem entgegenkommenden 20-jährigen Kawasaki-Fahrer überfahren worden sein. Dabei wurde der 28-Jährige lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden wird vom Verkehrsdienst Offenburg auf rund 13.000 Euro geschätzt.

