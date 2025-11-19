PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Amphetamin positiv

Landau (ots)

Am 18.11.2025 wurde gegen 12:15 Uhr in der Horststraße in Landau ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin. In der Folge wurde dem 39-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 09:18

    POL-PDLD: Herxheim - Schulwegüberwachung

    Herxheim (ots) - Sowohl am 17.11.2025 als auch am 18.11.2025 wurde eine Schulwegüberwachung am Zebrastreifen in der Luitpoldstraße in Höhe der Bonifaciusstraße durchgeführt. Hierbei mussten zwei Fahrzeugführer beanstandet werden. In einem Fall ermöglichte ein Verkehrsteilnehmer einem Fußgänger nicht das Überqueren des Zebrastreifens. Bei der anderen Beanstandung wurden in einem PKW drei Kinder ohne jede ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 12:18

    POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    Landau (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Landau und Herxheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falsche Polizeibeamte handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren