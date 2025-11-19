Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Amphetamin positiv

Landau (ots)

Am 18.11.2025 wurde gegen 12:15 Uhr in der Horststraße in Landau ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin. In der Folge wurde dem 39-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell