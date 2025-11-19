Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Schulwegüberwachung

Herxheim (ots)

Sowohl am 17.11.2025 als auch am 18.11.2025 wurde eine Schulwegüberwachung am Zebrastreifen in der Luitpoldstraße in Höhe der Bonifaciusstraße durchgeführt. Hierbei mussten zwei Fahrzeugführer beanstandet werden. In einem Fall ermöglichte ein Verkehrsteilnehmer einem Fußgänger nicht das Überqueren des Zebrastreifens. Bei der anderen Beanstandung wurden in einem PKW drei Kinder ohne jede Sicherung transportiert. Hier darf man sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen.

