POL-PDLD: Wörth - Randalierer nutzt zweite Chance nicht und landet in der Zelle
Wörth am Rhein (ots)
Dienstagnachmittag fiel ein 35-jähriger Randalierer zunächst in der Saarstraße in Kandel negativ auf. Er wurde zur Dienststelle verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Gegen 17:30 Uhr gingen Meldungen über eine Person ein, die in der Mozartstraße in Wörth mit Glasflaschen werfe. Dabei handelte es sich erneut um den genannten Störer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.
