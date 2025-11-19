PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern an drei Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. B427/Oberhausen: bei erlaubten 70km/h waren von 50gemessenen Fahrzeugen neun zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 95km/h. B48/Waldrohrbach: bei erlaubten 50km/h waren von 80 gemessenen Fahrzeugen 21 zu schnell. Die Maximalgeschwindigkeit betrug 87km/h. Silz/innerörtlich: bei erlaubten 50km/h war von 20 gemessenen Fahrzeugen lediglich eines zu schnell.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 13:54

    POL-PDLD: Wörth - Randalierer nutzt zweite Chance nicht und landet in der Zelle

    Wörth am Rhein (ots) - Dienstagnachmittag fiel ein 35-jähriger Randalierer zunächst in der Saarstraße in Kandel negativ auf. Er wurde zur Dienststelle verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Gegen 17:30 Uhr gingen Meldungen über eine Person ein, die in der Mozartstraße in Wörth mit Glasflaschen werfe. Dabei handelte es sich ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:19

    POL-PDLD: B10/Landau - Kontrolle Nachtfahrverbot

    B10/Landau (ots) - In der Nacht (18.11.2025 - 19.11.2025) wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von 2,5 Stunden konnten vier LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Zwei Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen beiden konnten keine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Sie wurden beanzeigt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren