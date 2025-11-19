POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei Bad Bergzabern

B10/Landau (ots) - In der Nacht (18.11.2025 - 19.11.2025) wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Nachtfahrverbot für den LKW-Verkehr auf der B10 kontrolliert. Innerhalb von 2,5 Stunden konnten vier LKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Zwei Fahrer konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Die anderen beiden konnten keine Ausnahmegenehmigung vorweisen. Sie wurden beanzeigt und ...

mehr