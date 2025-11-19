POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei Bad Bergzabern
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Dienstag wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern an drei Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. B427/Oberhausen: bei erlaubten 70km/h waren von 50gemessenen Fahrzeugen neun zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 95km/h. B48/Waldrohrbach: bei erlaubten 50km/h waren von 80 gemessenen Fahrzeugen 21 zu schnell. Die Maximalgeschwindigkeit betrug 87km/h. Silz/innerörtlich: bei erlaubten 50km/h war von 20 gemessenen Fahrzeugen lediglich eines zu schnell.
