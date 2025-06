POL-MFR: (596) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (06.06.2025) zeigte sich ein Unbekannter vor zwei Kindern in Nürnberg-Langwasser in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die beiden Kinder liefen gegen 14:30 Uhr von der U-Bahn nach Hause. In der Reichweinstraße trafen sie auf einen bislang unbekannten Mann, welcher nur Boxershorts trug. Diese zog ...

