POL-PDLD: Jockgrim - Sachbeschädigung am Friedhofhaus

Wörth am Rhein (ots) - Am 19.11.25 gegen 15.00h kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Pedelec-Fahrerin in Wörth in der Ahornstraße. Die Pkw-Fahrerin wollte von der Ahornstraße in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine auf dem Radweg fahrende Pedelec-Fahrerin, welche Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Pedelec-Fahrerin und verletzte sich am Bein. Sie ...

