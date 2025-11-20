POL-PDLD: Jockgrim - Sachbeschädigung am Friedhofhaus
Jockgrim (ots)
Bisher unbekannte Täter beschädigten vermutlich Anfang der Woche eine Kellertür am Friedhofhaus in Jockgrim. Das Motiv ist derzeit unklar. Aus dem Keller wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell