PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Sachbeschädigung am Friedhofhaus

Jockgrim (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten vermutlich Anfang der Woche eine Kellertür am Friedhofhaus in Jockgrim. Das Motiv ist derzeit unklar. Aus dem Keller wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 07:23

    POL-PDLD: Wörth - Zusammenstoß mit Pedelec-Fahrer

    Wörth am Rhein (ots) - Am 19.11.25 gegen 15.00h kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Pedelec-Fahrerin in Wörth in der Ahornstraße. Die Pkw-Fahrerin wollte von der Ahornstraße in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine auf dem Radweg fahrende Pedelec-Fahrerin, welche Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Pedelec-Fahrerin und verletzte sich am Bein. Sie ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 17:13

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei Bad Bergzabern

    Bad Bergzabern (ots) - Am gestrigen Dienstag wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern an drei Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. B427/Oberhausen: bei erlaubten 70km/h waren von 50gemessenen Fahrzeugen neun zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 95km/h. B48/Waldrohrbach: bei erlaubten 50km/h waren von 80 gemessenen Fahrzeugen 21 zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren