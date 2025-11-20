PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Zusammenstoß mit Pedelec-Fahrer

Wörth am Rhein (ots)

Am 19.11.25 gegen 15.00h kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Pedelec-Fahrerin in Wörth in der Ahornstraße. Die Pkw-Fahrerin wollte von der Ahornstraße in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine auf dem Radweg fahrende Pedelec-Fahrerin, welche Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Pedelec-Fahrerin und verletzte sich am Bein. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

