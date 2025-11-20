Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Straßenverkehrsgefährdung

Landau (ots)

Am 19.11.2025 befuhr gegen 19:10 Uhr ein 46-jähriger VW-Fahrer die Xylanderstraße von der Reiterstraße kommend. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah dieser eine bereits im Kreisverkehr befindliche 58-jährige Fahrradfahrerin. Bei der folgenden Kollision stürzte die Fahrradfahrerin. Glücklicherweise wurde diese nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 46-Jährigen Anzeichen, die auf eine etwaige Beeinflussung hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. In der Folge wurde dem 46-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

