Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Straßenverkehrsgefährdung

Landau (ots)

Am 19.11.2025 befuhr gegen 19:10 Uhr ein 46-jähriger VW-Fahrer die Xylanderstraße von der Reiterstraße kommend. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah dieser eine bereits im Kreisverkehr befindliche 58-jährige Fahrradfahrerin. Bei der folgenden Kollision stürzte die Fahrradfahrerin. Glücklicherweise wurde diese nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 46-Jährigen Anzeichen, die auf eine etwaige Beeinflussung hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. In der Folge wurde dem 46-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zukommen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

