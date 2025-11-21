PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Defektes Abblendlicht und seine Folgen

Landau (ots)

Am 20.11.2025 wurde gegen 23:55 Uhr ein 35-jähriger VW-Fahrer in Landau im Horstring einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dessen Abblendlicht defekt war. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf der Dienststelle folgte eine Blutentnahme. Im Ordnungswidrigkeitenverfahren wird ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot auf den 35-Jährigen zukommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 09:03

    POL-PDLD: Landau - Über rote Ampel gefahren

    Landau (ots) - Am 20.11.2025 befuhr gegen 21 Uhr ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer die Queichheimer Brücke stadtauswärts in Landau. Auf dem Kleinkraftrad befand sich zudem eine 16-jährige Sozia. Der 15-Jährige missachtete in der Folge das Rotlicht der Fußgängerampel in Höhe der Queichheimer Hauptstraße. Hier kollidierte er mit einem querenden 33-Jährigen, welcher die Fußgängerfurt widerrechtlich mit dem ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:33

    POL-PDLD: Demonstranten blockieren Polizeidienststelle

    Landau in der Pfalz (ots) - Am 20.11.2025 gegen 12:00 Uhr, versammelten sich mehrere Demonstranten vor der Polizeidienststelle in der Paul-von-Denis-Straße in Landau und äußerten lautstark ihren Unmut gegen die geplante Abschiebung eines 29-jährigen Aserbaidschaners. Der Mann wurde zuvor von der Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Landau zur Polizeidienststelle verbracht, wo im Vorfeld der Abschiebung eine ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:34

    POL-PDLD: GERMERSHEIM - VERHÄNGNISSVOLLE ÜBUNGSFAHRT

    Germersheim (ots) - Gestern Abend kam ein 19-Jähriger auf eine verhängnisvolle Idee. Da er sich bereits bei einer Fahrschule angemeldet hatte, wollte er etwas Fahrpraxis sammeln und nahm heimlich den Autoschlüssel eines Familienangehörigen, um mit dem Auto eine Spritztour durch Germersheim zu machen. Dabei wurde er von der Polizei kontrolliert und muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen. Auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren