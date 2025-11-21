POL-PDLD: Landau - Defektes Abblendlicht und seine Folgen

Germersheim (ots) - Gestern Abend kam ein 19-Jähriger auf eine verhängnisvolle Idee. Da er sich bereits bei einer Fahrschule angemeldet hatte, wollte er etwas Fahrpraxis sammeln und nahm heimlich den Autoschlüssel eines Familienangehörigen, um mit dem Auto eine Spritztour durch Germersheim zu machen. Dabei wurde er von der Polizei kontrolliert und muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen. Auf den ...

mehr