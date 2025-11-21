Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Annweiler B 10 (ots)

Am 21.11.25, gegen 13.55 Uhr befuhr ein 60-jähriger LKW Fahrer die B 10 in Fahrtrichtung Landau, hinter dem LKW befand sich ein Anhänger (Gliederzug). Aus bislang ungeklärter Ursache kam der LKW Fahrer, ca. 500 m nach der Auffahrt Albersweiler, nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Dessen 73-jährige Fahrerin, sowie der LKW Fahrer wurden verletzt und zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 55.000 EUR. Die B 10 war für ca. 3 Stunden in beide Richtungen gesperrt, es kam zu erheblichen Rückstaus.

