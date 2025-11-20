Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Einbruch, Zeugen gesucht

Durmersheim (ots)

Am Mittwoch wurden Beamte des Polizeipostens Bietigheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bachstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zwischen 0:30 und 2.15 Uhr über eine rückwertig gelegene Terassentür gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen sein. Daraufhin sollen die Eindringlinge mehrere Räume durchsucht und eine Geldbörse mit Bargeld, Personaldokumenten, Kreditkarten sowie Warengutscheine entwendet haben. Überdies haben die Täter einen Teil des Wohnbereichs verunreinigt und verwüstet, was nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro verursacht haben dürfte. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Polizei nimmt Hinweise zum Tathergang oder zu verdächtigen Personen unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

/si

