Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Handfester Streit

Lahr (ots)

Die genauen Hintergründe einer Auseinandersetzung am Mittwochabend in der Rheinstraße sind noch nicht abschließend geklärt. Fest steht, dass es gegen 22.30 Uhr zu einem Aufeinandertreffen zwischen einem 30-jährigen Fahrer eines E-Scooters mit einem gleichaltrigen Fußgänger kam. Hierbei soll sich letzterer dem Lenker des elektrischen Gefährts zunächst in den Weg gestellt und ihn dadurch auch zu Fall gebracht haben. In der Folge sei der Fahrer körperlich attackiert worden, bis zufällig eine Streifenbesatzung auf den Vorfall aufmerksam wurde und schlichtend einschritt. Gegen den Angreifer wird nun entsprechend ermittelt. Eine notärztliche Versorgung war in diesem Zusammenhang nicht vonnöten.

/ya

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

